Presi a pugni e insulti per un bacio in stazione, aggredita una coppia gay alle Cinque Terre

Si stavano semplicemente scambiando un bacio sulla banchina della stazione di Vernazza, alle Cinque Terre, in Liguria. Due ragazzi di Bologna aspettavano il treno, quando un branco li ha prima assaliti con gli insulti, per poi arrivare rapidamente ai pugni. Il colpo ha ferito uno dei due ragazzi bolognesi, senza conseguenze gravi.

Il branco, riporta il Secolo XIX, si è poi rifugiato sul treno diretto a La Spezia che è stato trattenuto in stazione per oltre mezz’ora dalla Polizia ferroviaria, nel tentativo di individuarli. La ricerca però non è andata a buon fine, allargando le indagini poi ai video di sorveglianza.

L’amministrazione di Vernazza è intervenuta sulla vicenda, spiegando che il Comune da sempre promuove messaggi a favore «dell’inclusività e della difesa dei diritti fondamentali della persona. Inoltre, «esprime piena solidarietà ai ragazzi vittime dell’aggressione verificatasi ieri. Ogni persona dovrebbe essere e sentirsi libera di affermare la propria identità e a questo devono contribuire tanto le autorità quanto la società civile», hanno fatto sapere.

In copertina: Stazione di Vernazza | Facebook, @OctoDonny

Leggi anche: