Coronavirus, l’appello dell’Asl di Roma alla comunità del Bangladesh: «State in isolamento e fate i tamponi»

«Ti volevo informare che nelle ultime settimane alcune persone della comunità bengalese di Roma si sono ammalate di Coronavirus. Per questo motivo, se sei arrivato da poco a Roma dal Bangladesh, è importante che tu sappia come tutelare la tua salute e quella dei tuoi conoscenti». Questo l’appello dell’Asl Roma 2 alla comunità del Bangladesh nella Capitale che verrà diffuso anche nella loro lingua allo scopo, ben preciso, di invitare, chi dall’1 giugno è arrivato a Roma partendo dal Bangladesh, ad andare alla stazione drive-in nella Capitale per il tampone.

«Segnala il tuo arrivo nel Lazio»

«Devi segnalare il tuo arrivo nel Lazio e lo puoi fare in due modi: sul sito o chiamando il numero verde regionale gratuito. In caso di sintomi rivolgersi al medico o al 118 o al numero verde regionale gratuito. Anche se non hai i sintomi, devi comunque rispettare l’isolamento per 14 giorni dopo il tuo arrivo, ricordati di lavarti spesso le mani, utilizzare sempre una mascherina in presenza di altre persone e mantenere la distanza di almeno un metro. Nella mappa trovi indicati i posti dove puoi recarti per effettuare il tampone gratuitamente e senza bisogno di prenotazione», si legge ancora.

Sospesi i voli in arrivo dal Bangladesh

Un appello che si è reso necessario alla luce del numero crescente di casi di persone positive al Covid-19, tutte rientrate dal Bangladesh. Preoccupa, soprattutto, la situazione del volo atterrato ieri a Fiumicino, proveniente da Dacca, con 14 positivi a bordo (su 225 passeggeri). Per questo motivo il ministro della Salute Roberto Speranza ha ordinato la sospensione di tutti i voli in arrivo dal Bangladesh.

Foto in copertina: Ansa/Telenews

Leggi anche: