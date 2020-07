I bagni di folla di Bolsonaro: una settimana prima del test positivo, tra i fan senza mascherina – Video

Appena una settimana prima di risultare positivo al Coronavirus, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro continuava ad apparire in pubblico senza mascherine, né tantomeno il minimo rispetto delle misure di distanziamento sociale. Sette giorni fa, Bolsonaro si era concesso a una folla di sostenitori, prendendo in braccio anche una bambina. E mentre il Brasile continuava a registrare dati allarmanti su contagi e decessi per Coronavirus, aveva fatto varare una legge che imponeva l’uso della mascherina solo per strada e sui mezzi pubblici. Nessun obbligo invece nei luoghi chiusi, come chiese, scuole e fabbriche.

Video Agenzia Vista