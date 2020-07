Rete 5G, Telecom esclude i cinesi di Huawei dalla gara per la fornitura in Italia e in Brasile

La notizia era circolata già qualche giorno fa. Ora è arrivata la conferma: l’italiana Telecom ha escluso Huawei dalla realizzazione delle reti di nuova generazione. Il colosso cinese non è stato invitato a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5G per la rete che Telecom si appresta a costruire in Italia e in Brasile. Nessuna conferma e nessuna smentita arriva per ora da Huawei. Ma stando alle fonti citate da Reuters, fra i fornitori invitati ci sarebbero certamente Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks.

Nessuna traccia di Huawei, dunque, che continua a tenere acceso il dibattito in Italia insieme a quello relativo alla sicurezza della rete 5G. La preoccupazione principale è sempre la stessa: il fatto che il 5G possa aprire alla Cina la via per spiare le principali reti di telecomunicazione del mondo occidentale, con gravi conseguenze per la sicurezza. Non a caso, nei mesi scorsi, gli Stati Uniti hanno più volte manifestato il timore di interferenze da parte dei cinesi continuando a fare pressione in questo senso sugli alleati europei. Per ora, i vertici di Huawei in Italia e Brasile – ha fatto sapere Reuters – hanno rifiutato di commentare la notizia.

