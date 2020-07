Un caso di positività nello staff del Parma Calcio: in isolamento tutta la squadra

È il terzo caso riscontrato nel club emiliano Parma Calcio 1913, ma non sarebbe collegato agli altri due

Un componente dello staff del Parma Calcio è risultato positivo al Coronavirus: e ora tutta la squadra è stata messa in isolamento. Lo ha comunicato lo stesso club con una comunicazione ufficiale sul sito della squadra: si tratta di un «membro (non calciatore) del gruppo squadra» che è asintomatico e che è stato si legge, immediatamente isolato. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi e la squadra ha cominciato l’isolamento nel centro sportivo: «potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente».

Quello di oggi è il terzo caso riscontrato nel club emiliano Parma Calcio 1913, ma non sarebbe collegato agli altri due. Due giocatori erano infatti risultati positivi al test nel momento della ripartenza degli allenamenti dopo lo stop provocato dalla pandemia. Erano poi rimasti regolarmente in quarantena, e rientrati attivamente in squadra dopo due tamponi negativi.

In copertina ANSA/Emanuele Pennacchio | Riccardo Gagliolo del Parma esulta dopo aver segnato un gol durante Hellas Verona-Parma Calcio allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, 1 luglio 2020.

