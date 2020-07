Fondi anti-Covid alla ‘Ndrangheta: 8 arresti e sequestri per 7,5 milioni – Video

Una società legata al clan crotonese capeggiato da Greco, operativo anche in Lombardia, avrebbe ottenuto fondi governativi per 45mila euro

Ha emesso fatture false per ottenere i fondi governativi: in questo modo una delle società gestite dal presunto prestanome Francesco Maida avrebbe incassato circa 45mila euro di contributi a fondo perduto destinati ad aiutare le imprese a far fronte all’emergenza Coronavirus.Maida avrebbe operato a nome del clan della ‘ndrangheta crotonese capeggiato da Lino Greco, che opererebbe anche in Lombardia.

Nell’ambito dell’operazione della Dda di Milano sono stati sequestrati beni per 7,5 milioni di euro e sono state arrestate otto persone per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e dalla disponibilità di armi, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta. Stando alle indagini, Maida avrebbe tentato anche di beneficiare dei finanziamenti del decreto legge dell’8 aprile volto a sostenere le imprese «nella particolare congiuntura economica determinata dall’emergenza sanitaria» causata dal Coronavirus.

Nell’intercettazione, riportata nell’ordinanza cautelate firmata dal gip di Milano Alessandra Simion, Maida e un altro indagato dialogano in casa dello stesso Maida, a Milano, mentre sono «impegnati nell’operazione di pulizia delle armi». «Non ce l’hai messo il colpo dentro», «Ora è carica», «Questa è la sicura (…) devo solo scarrellare e sono pronto (…) sicuro che non c’è il colpo in canna?», «No, tranquillo», dicono i due.

