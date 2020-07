Coronavirus, Oms: «Non terneremo alla vecchia normalità, ma possiamo controllare la malattia e andare avanti con le nostre vite» – Il video

«Non ci sarà ritorno alla “vecchia normalità” per il prossimo futuro. Ma esiste una tabella di marcia per una situazione in cui possiamo controllare il Coronavirus e andare avanti con le nostre vite». Per riuscire nella mission – secondo il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità – sono tre i punti di forza da conseguire: ridurre la mortalità e sopprimere la trasmissione; una comunità coinvolta nell’adozione di misure comportamentali individuali volte all’interesse reciproco e una forte leadership dei governi insieme al coordinamento di strategie globali, attraverso una comunicazione chiara e coerente. «Si può fare. Deve essere fatto», ha ribadito Tedros Adhanom Ghebreyesussus, nel corso della conferenza stampa a Ginevra.

Leggi anche: