Recovery Fund, nulla di fatto dopo il vertice notturno Conte-Merkel-Macron. Stallo con Olanda e Austria: ancora nessuna proposta

Doveva ripartire da una nuova proposta italiana, annunciata dal premier Giuseppe Conte, la sempre più complicata trattativa tra i leader europei per la gestione del pacchetto di aiuti stanziati per l’emergenza Coronavirus e sul prossimo bilancio Ue 2021-2017. Nella notte però, fonti diplomatiche europee fanno sapere che nessuna nuova proposta è stata avanzata.

Dopo una giornata di schermaglie e veti incrociati, il vertice vero e proprio ieri 17 luglio è entrato nel vivo solo alle 22 per chiudersi un’ora e mezza dopo con le posizioni tra tutti i 27 Paesi ancora distanti. In particolare quella austriaca, con il premier Sebastian Kurz, contrario ai 500 miliardi di euro di sussidi per il Recovery Fund, e quella olandese, con Mark Rutte deciso a imporre il voto all’unanimità del Consiglio Ue sui piani di riforme nazionali, sulla base dei quali distribuire gli aiuti.

Nella notte c’è stato un faccia a faccia di un’ora tra il premier italiano Giuseppe Conte, la cancelliera tedesca Angela Merkel, ai quali si è aggiunto poi il presidente francese Emmanuel Macron. Ed è proprio nella mediazione della Germania che sono riposte le speranze italiane. Su spinta della Merkel e di Macron, il presidente dell’Eurogruppo Charles Michel ha avanzato la proposta che prevede un “freno d’emergenza” per fermare i pagamenti del Recovery Fund in assenza di consenso di tutti i Paesi membri, così da andare incontro alle richieste olandesi.

Una strada però che non convinceva neanche lo stesso Conte, almeno prima del vertice notturno con Merkel e Macron: «È una proposta non spendibile», ha detto il premier appena concluso il primo giorno di vertice, anticipando che in giornata potrebbe arrivare una contro-proposta italiana.

Un compromesso oggi non è scontato, ma neanche impossibile, stando anche alle aperture accennate da Conte alla fine del primo giorno di vertice: «Siamo disponibili a entrare nella logica di revisione di qualche dettaglio. Non siamo assolutamente disponibili ad accettare una soluzione di compromesso che alteri non solo l’equilibrio delle istituzioni europee, che per noi è una linea rossa, ma anche l’ambizione per quanto riguarda l’ammontare dell’intervento del Recovery e il bilanciamento e l’equilibrio interno tra sussidi e prestiti».

