Recovery fund, l’ultima proposta sul tavolo: 312 miliardi di sovvenzioni e 360 di prestiti – Il documento

Il vertice Ue per trovare un punto d’incontro sull’allocazione dei fondi post pandemia sembra essere arrivato a un accordo. Come riporta il portavoce di del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, verso le 21.30 è cominciata la plenaria dei leader europeai riuniti a Bruxelles. Secondo l’ultima bozza del piano l’ammontare complessivo per Recovery Fund rimarrà invariato a 750 miliardi.

La parte principale del piano ora vale 672 miliardi, di cui 312,5 di sovvenzioni e 360 di prestiti. I sussidi scendono a 390 miliardi. Queste risorse vengono allocate direttamente agli Stati membri in due tranche temporali: il 70% degli aiuti dovrà essere impiegato nel 2021 e 2022. Il restante 30% invece nel 2023. Due anche i criteri per la ripartizione: per il primo periodo ci si baserà sul livello di disoccupazione nel 2015-2019, per il 2023 invece il riferimento sarà la perdita di Pil reale nel 2020-2021.

Complessivamente i 750 miliardi saranno così ripartiti:

Horizon Europe. La dotazione aggiuntiva per sostenere la ricerca in Europa è fissata a 5 miliardi di sussidi (nella precedente proposta era di 11,5 mld).

InvestEU (ex piano Juncker). Il fondo per mobilitare nuovi volumi di investimento viene rimpolpato con 2,1 miliardi di sussidi. In precedenza era previsto uno stanziamento aggiuntivo di 11,5 miliardi (-9,4).

Fondo agricolo per lo sviluppo rurale. Scendono a 7,5 miliardi (da 10) i sussidi aggiuntivi per azioni in linea con il Green deal.

Just Transition Fund. Scende da 30 miliardi a 10 anche lo stanziamento supplementare di sussidi per sostenere i territori più in difficoltà sulla transizione ecologica. * RescuEu. Passano da 2 miliardi a 1,9 i sussidi per rafforzare la protezione civile Ue.

Azione esterna. Scende da 10 miliardi di sussidi a 3,5.

Eu4Healt. Azzerato il nuovo programma europeo per la sanità.

Solvency Support Instrument. Già azzerato nella precedente proposta di Michel, resta senza dotazioni aggiuntive.

