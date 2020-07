Altra notte in bianco senza accordo sul Recovery Fund, l’ultima offerta per convincere i Frugali: aiuti sotto i 400 miliardi, ma meno rimborsi per loro

Riprenderà alle 16 il Consiglio europeo dopo una notte di trattative a oltranza senza concreti passi avanti, tra riunioni ristrette e minacce incrociate. Come quelle lanciate dal presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, in una sorta di arringa durante una cena a base di piatti freddi con il premier olandese Mark Rutte e gli altri tre leader dei Paesi Frugali: «L’Italia ha una sua dignità. C’è un limite che non va superato».

Dietro la rigidità del leader olandese monta il sospetto che «si voglia piegare il braccio di un Paese, perché non possa usare i fondi» del Recovery Fund, ha detto Conte che ha rinfacciato ai Frugali la pretesa di aumentare i rebates, i rimborsi sui fondi Ue di cui godono che non hanno vincoli. Di contro, i Frugali non hanno mai smesso di vincolare la concessione degli aiuti per l’emergenza Coronavirus al “super-freno”, cioè al volere di ogni singolo Paese, che avrebbe il potere di bloccarli in sede di Consiglio europeo se non fosse soddisfatto dai piani di riforme di chi quei fondi deve riceverli.

Le due proposte per ripartire

La trattativa riparte da una nuova proposta formale, che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, presenterà prima della ripresa dei lavori. Una via d’uscita a due strade: sovvenzioni fissate a 390 miliardi, con rebates ridotti, o aiuti a 400 miliardi con rimborsi invariati. Un tentativo questo di fermare i continui ribassi proposti dai Frugali per la quota di aiuti, dopo che erano stati già ridotti da 500 a 450 miliardi e per i quali gli altri Paesi – Italia, Germania e Francia in testa – non avevano intenzione di andare sotto la soglia di 400 miliardi.

Tenta un’apertura di ottimismo Conte, di rientro in albergo dopo la terza notte di trattative: «Ci stiamo avvicinando allo zoccolo duro delle rispettive posizioni e il confronto diventa più risolutivo: spero si possa iniziare a valutare alcuni aggiornamenti delle poste, frutto dell’intesa di negoziazione di questi giorni».

Il fantasma del Mes

Ridurre ancora la quota degli aiuti rispetto ai prestiti resta un punto imprescindibile anche per l’eventuale utilizzo del Mes, di cui precisano fonti di Palazzo Chigi non si è discusso in questi giorni a Bruxelles. Il fondo Salva Stati da 37 miliardi rischia di diventare necessario nel caso in cui i Frugali ottenessero un ribasso più ampio, con tutti i problemi che ne seguirebbero in patria e sui mercati internazionali per chi, come l’Italia, a quel fondo potrebbe essere costretto a far ricorso.

