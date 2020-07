Blindati, fucili al cielo e una mitragliatrice antiaerea. L’esercito dei narcotrafficanti omaggi il suo capo – Il video

Un esercito di narcotrafficanti. Tutti schierati, davanti a mezzi corazzati. Tutti con le armi in pugno, puntate verso il cielo. Tutti che augurano buon compleanno al loro capo “El Mencho”: Nemesio Oseguera Cervantes, uno dei criminali più ricercati tra Messico e Stati Uniti. Si vede questo nel video del Cartello di Jalisco Nueva Generación (CJNG), divenuto virale in Messico. Un filmato che è stato registrato pochi giorni fa al confine tra Jalisco e Michoacán. All’inizio sembrava un falso ma ieri è arrivata la conferma dell’autenticità.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dal Segretariato della Difesa Nazionale messicana, nel video è stato possibile identificare 75 persone, equipaggiate con 80 armi e 19 veicoli. Nelle immagini si vedono una mitragliatrice antiaerea calibro 50, 10 fucili Barret calibro 50, 54 fucili d’assalto e sei lanciagranate. Dei veicoli identificati, 12 hanno una blindatura artigianale.

I militari mostrati nelle riprese fanno parte della cellula nota come Il Grupo Élite. Una banda che ha cominciato a emergere nel 2019 in Messico ed è presente negli stati di Michoacán, Guanajuato e Zacatecas. Il Presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha stabilito che la guerra al crimine organizzato non cadrà in queste provocazioni: «Non alla guerra, sì alla pace. La guerra non è una soluzione, sappiamo già cosa provoca.»

Video in copertina: Vincenzo Monaco

