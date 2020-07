Caso camici in Lombardia, Attilio Fontana parla in Consiglio Regionale: «Polemiche lesive della mia persona. Qui per guardare al futuro» – la diretta

«Ho riflettuto molto sull’opportunità di intervenire oggi in quest’aula per la preoccupazione di dare un’ulteriore cassa di risonanza a polemiche che ritengo sterili, inutili, strumentali oltre che lesive della mia persona e del ruolo istituzionale che ho l’onore di ricoprire», così il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha esordito nel suo intervento, in Consiglio regionale, volto a chiarire punto per punt alcune vicende che lo hanno riguardato in prima persona, dalla gestione del Covid-19 nella Regione più duramente colpita dalla pandemia in Italia all’inchiesta camici per la quale risulta indagato.

«Alla fine ho deciso di essere qui, per riaffermare la verità dei fatti e per voltare pagina. Per affermare con forza la volontà di andare oltre, guardando alle sfide del futuro».

L’inchiesta camici

Fontana, dopo aver ripercorso le tappe dell’emergenza Coronavirus in Lombardia, ha poi affrontato il tema più scottante, quello che riguarda il “pasticcio” della fornitura dei camici sanitari da parte della società del cognato, Dama, alla centrale acquisti regionali della Lombardia: «Da pochi giorni ho appreso che la magistratura mi attribuisce un ruolo nella cosiddetta trasformazione della fornitura da onerosa a gratuita – ha esordito il governatore -. In realtà la vicenda è molto semplice e oso dire banale.

Sapevo che Dama si era dichiarata disponibile a rendersi utile, ad offrire un contributo per rispondere all’emergenza Covid. Lo aveva già fatto in precedenti occasioni, e anche la fornitura dei camici rientrava per me nell’ambito di tale disponibilità. L’assessore Cattaneo aveva interpellato Dama, e altri imprenditori sul territorio, anch’essi disposti a dare una mano. Alla fine sono state coinvolte queste aziende nella fornitura, tutte e 5 quelle che avevano dato la loro disponibilità, hanno visto acquistate le loro merci, i loro camici, con quantità e costi unitari differenti».

«Per tutte queste aziende, che ringrazio, è valsa la medesima procedura, attuata per tutti gli acquisti fatti dopo l’autorizzazione del governo di Regione Lombardia, ad utilizzare la procedura semplificata di emergenza. Dei rapporti negoziali Aria–Dama – ha specificato Fontana – non l’ho saputo fino al 12 maggio scorso, data in cui mi si riferiva che era stata concordata una rilevante fornitura di camici a titolo oneroso. Sono tutt’ora convinto che si sia trattato di un negozio del tutto corretto. Ma poiché il male, così come il bene, è negli occhi di chi guarda, ho chiesto a mio cognato di rinunciare al pagamento per evitare polemiche e strumentalizzazioni».

Sul bonifico da 250mila euro dalla Svizzera per il cognato Fontana ha spiegato: «Su questo sono stato facile profeta. Considerando quel mancato introito come un ulteriore gesto di generosità. La magistratura sta lavorando su questo punto ipotizzando, secondo le ricostruzioni della stampa, una diversa ricostruzione relativa a un mio coinvolgimento nei fatti. Avevo spontaneamente considerato di alleviare in qualche modo l’onere dell’operazione, partecipando personalmente, proprio perché si tratta di mio cognato, alla copertura di una parte dell’intervento economico. Si è trattato di una decisione spontanea e volontaria, dovuta al rammarico di constatare che il mio legame di affinità aveva solo arrecato svantaggio ad una azienda legata alla mia famiglia. Così quel gesto è diventato sospetto, se non addirittura losco».

Donazione o fornitura? Manca la delibera

Una delle accuse contestate a Fontana riguarda il “pasticcio” della fornitura dei camici sanitari da parte della società del cognato, Dama, alla centrale acquisti regionali della Lombardia, Aria spa. 75mila camici per 513mila euro dei quali ne sarebbero stati consegnati 49mila. Una donazione, dice il governatore, ma il contratto stipulato inizialmente prevedeva un acquisto. Al momento, poi, rilevano i pm, non ci sarebbe nemmeno una delibera con la quale la Regione avrebbe accettato la trasformazione della fornitura in donazione. Ma soltanto una mail informale che non varrebbe, come fa notare il Corriere della Sera, come atto formale di modifica del rapporto commerciale tra i due attori.

250mila euro al cognato da un conto svizzero

Fontana – indagato per frode in pubbliche forniture – ha detto inizialmente di non saperne nulla, di essere totalmente estraneo alla vicenda. E allora come mai ha tentato di “risarcire” il cognato dopo l’inchiesta di Report, con ben 250mila euro? Il bonifico sarebbe dovuto partire da un conto svizzero: fondi che si trovano all’estero e che lui avrebbe accettato, anni fa, come eredità dalla madre. Dichiarati nel 2015, grazie allo scudo fiscale, spiega il suo avvocato, sono «tracciabili e ufficiali».

Insomma un’eredità «scudata e regolarizzata» già a suo tempo. Sono stati però avanzati dei dubbi anche su questa “eredità”: difficile, per alcuni, ipotizzare come sua madre, una donna così anziana, possa aver costituito due trust, amministrati dall’Unione fiduciaria italiana, alle Bahamas con oltre 5 milioni di euro. Fontana inoltre ha giustificato il bonifico come una donazione. Ma sono stati avanzati dei dubbi su questa versione, considerata la tempistica: il bonifico sarebbe dovuto partire esattamente il giorno prima la trasformazione della fornitura in donazione. Fornitura di cui, ricordiamo, il governatore in un primo momento ha dichiarato di non sapere nulla.

Foto in copertina di repertorio: ANSA / MATTEO BAZZI

Leggi anche: