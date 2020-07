Migranti, altri 114 sbarcano nella notte a Lampedusa. A Caltanissetta ritrovate 118 delle 184 persone in fuga dal Cara

Mentre il Viminale sarebbe alla ricerca di una nave per la quarantena per i migranti di Lampedusa, sull’isola continuano gli sbarchi: nella notte sono stati soccorsi due barconi per un totale di 114 migranti. Settanta tunisini sono stati rintracciati dalla Guardia costiera, altri 40 sono stati soccorsi dalla Capitaneria: si tratta di 4 marocchini e 40 originari del Bangladesh. Inoltre un’altra imbarcazione sarebbe entrata in acque italiane con 44 persone a bordo ed è stata soccorsa dalla Guardia costiera.

Le persone sbarcate a Lampedusa sono state portate nel centro di accoglienza dove al momento si trovano circa 650 ospiti. Nei giorni scorsi il sindaco Totò Martello aveva denunciato «una situazione insostenibile», annunciando di voler dichiarare lo stato di emergenza. Da allora 520 migranti sono stati accompagnati in altre strutture. A Caltanissetta invece sono stati ritrovati 118 dei 184 migranti fuggiti dal Cara.

Il sit-in di protesta

Nella notte l’ex senatrice leghista Angela Maraventano ha partecipato a un sit-in di protesta per impedire l’arrivo dei migranti sull’isola: «Siamo stanchi, adesso basta. Chiediamo due aerei per trasferire, immediatamente, questi migranti che sono sull’isola perché siamo in pericolo», hanno detto i manifestanti che hanno tenuto una corda per bloccare l’accesso al molo.

Ritrovati 118 migranti fuggiti a Caltanissetta

Sono stati ritrovati intanto 118 dei 184 migranti fuggiti dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sempre in Sicilia. «Sto andando in Comune a scrivere una nota al ministro Luciana Lamorgese ribadendo che la struttura di Caltanissetta non è in grado di contenere queste persone, perché evidentemente non è idonea. Pretendo che non venga più nessuno a Caltanissetta e che il Cara venga svuotato da chi è in quarantena. Ringraziamo le forze dell’ordine per aver rintracciato più di 100 migranti ma rimango dell’opinione che non possano stare qui», ha detto il sindaco Roberto Gambino. Ieri, 26 luglio, il primo cittadino aveva detto: «Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago». Ma aveva anche assicurato che i migranti erano risultati tutti negativi al tampone.

«Non ci sono positivi, ma non è questo il punto: chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Così non si può continuare. Stando a quanto è accaduto oggi evidentemente non ci sono le condizioni di sicurezza adeguate», aveva detto. Le persone fuggite fanno parte di un gruppo trasferito nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo per la quarantena obbligatoria per combattere l’epidemia di Coronavirus dopo lo sbarco in Italia.

