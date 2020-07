Seniesa Estrada manda ko Miranda Adkins in 7 secondi: record per la box femminile

Al Casino Fantasy Springs Resort a Indio, in California, Seniesa Estrada ha messo ko Miranda Adkins. La campionessa americana di pesi medi junior, classe 1990, ha sfoderato una serie di colpi rapidi all’avversaria che ha resistito appena 7 secondi. Si tratta del ko più veloce della storia della boxe femminile.

La quarantaduenne Miranda Atkins non è riuscita a opporsi alla più giovane e competitiva avversaria. La Estrada è professionista dal 2011 e ha alle spalle 19 incontri vinti sul ring, di cui 8 per ko, mentre Atkins, che non è riuscita a sferrare mai un colpo all’avversaria, era reduce di 5 vittorie per ko, ottenute però contro atlete appena entrate nell’agonismo.

