Coronavirus, in Lombardia nessun morto. Calano i nuovi casi: +46 (ieri erano +53)

Il bollettino del 29 luglio

Anche oggi zero decessi per Coronavirus in Lombardia: ieri, dopo quattro giorni consecutivi in cui non erano state registrate vittime, è stato segnalato un morto. Il numero dei decessi, dunque, rimane stabile a 16.802. I nuovi casi positivi sono +46 contro i +53 di ieri. I ricoverati sono 154, ovvero +3 rispetto a ieri quando erano 151 (+14). In terapia intensiva ci sono ancora 13 persone. I guariti e i dimessi sono 72.689; 6.396 in isolamento domiciliare, 6.563 gli attualmente positivi; 96.054 i casi totali. Il numero di tamponi effettuati oggi è +8.658 mentre ieri, 28 luglio, erano stati +6.326 per un totale di 1.280.533 tamponi dall’inizio della pandemia.

