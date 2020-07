Caso Open Arms, oggi il Senato decide sul processo a Salvini: decisiva (anche) Italia Viva

Dopo il caso Gregoretti, l’ex ministro dell’Interno rischia di andare a processo per quello della Open Arms, che un anno fa per 19 giorni rimaste in stallo a largo di Lampedusa con decine di migranti a bordo

Serviranno 160 voti nell’aula di Palazzo Madama, ovvero la maggioranza assoluta, per evitare a Matteo Salvini il processo sul caso Open Arms, dopo quello sulla vicenda della nave Gregoretti. E sono proprio i numeri ballerini al Senato, unitamente a una maggioranza non compattissima su questo tema, a far sperare il leader del Carroccio. L’ago della bilancia saranno soprattutto i 18 senatori renziani di Italia Viva. Salvini potrà infatti contare sui voti del centrodestra: sui 63 senatori della Lega, i 56 di Forza Italia e i 17 di Fratelli d’Italia. In totale sono 136 voti che, con i 18 di Italia Viva e qualche stampella dal Gruppo misto, potrebbero evitare il processo al leader leghista.

La maggioranza si era già spaccata in Giunta

Differenze di vedute in seno alla maggioranza erano già nettamente emerse durante il voto della Giunta delle immunità. L’organo, presieduto dal senatore forzista Maurizio Gasparri, aveva infatti esaminato la richiesta di autorizzazione a procedere in prima istanza e votato contro, con un risultato di 13 voti a 7. Decisiva era stata l’astensione dei tre senatori di Italia Viva, unitamente ai voti contrari dell’ex M5s Michele Giarrusso e della deputata pentastellata Alessandra Riccardi, che aveva votato in dissenso rispetto al suo gruppo parlamentare, passando poi alla Lega un mese dopo.

Sarà quindi l’Aula adesso ad avere l’ultima parola. I senatori si esprimeranno sulla proposta della Giunta di non concedere l’autorizzazione al processo, sulla base della richiesta, avanzata nel febbraio scorso, del tribunale dei ministri di Palermo di procedere nei confronti di Salvini per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio .

La posizione di Italia Viva

«Su Salvini noi leggiamo le carte e poi decidiamo. Si chiama garantismo e noi siamo seri. Mi colpisce che ora anche altri scoprono il garantismo: la Lega su Fontana e il M5S su Casalino», ha detto il leader del partito Matteo Renzi. Ma c’è una frase, pronunciata da Renzi, che lascia aperti spiragli a varie interpretazioni: «Non vedo problemi sulla maggioranza assoluta in Senato».

Italia Viva potrebbe quindi anche optare per l’autorizzazione a procedere, nel quadro di una strategia di omogeneità, tesa a non indebolire l’immagine del governo in una fase molto delicata, dove sul tavolo dell’esecutivo ci sono una valanga di dossier aperti, fondi europei su tutti.

In mattinata, però, il renziano Davide Faraone ad Agorà estate su Raitre ha aggiunto nuove incertezze sulla posizione di Italia viva: «Dalle carte c’è una responsabilità oggettiva, secondo noi, dell’intero governo. Io non credo che allora il comportamento esclusivamente sbagliato fosse soltanto quello di Salvini».

Salvini: «Ho fatto ciò che c’era nel programma di Governo»

«Io ho agito a difesa del mio Paese e quello che ho fatto l’ho fatto in compagnia del premier Conte, ho fatto quello che c’era nel programma di Governo non ritengo che ci sia stato un errore o reato. Se qualcuno domani ritiene che sia un reato ne risponderemo in tanti. Vorrà dire che Conte mi accompagnerà un po’ a Catania e un po’ a Palermo e prenderemo una granita», ha detto il leader leghista ieri durante una conferenza stampa.

La linea di Salvini, come emerge anche dalla memoria depositata lo scorso 17 febbraio, è quella di una condotta che avrebbe riguardato l’intero Governo, non solo lui: «La condotta che mi viene contestata – si legge nel testo – è insussistente e comunque essa altro non è che un’automatica conseguenza delle scelte politiche effettuate dall’intera compagine governativa nel perseguimento dell’interesse pubblico a un corretto controllo e a una corretta gestione dei flussi migratori».

Cosa accadde un anno fa

Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo fare un passo indietro, tornando all’agosto del 2019. In carica c’è ancora il governo “gialloverde” e Matteo Salvini è ministro dell’Interno. Sono i giorni che precedono la crisi del primo governo Conte (il premier si dimetterà il 20 agosto). Il 1° agosto al largo della Libia la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms interviene e salva 124 migranti in difficoltà. Chiede quindi un porto di sbarco all’Italia, ma riceve il divieto di entrare nella acque territoriali italiane. Alcuni migranti a bordo vengono trasferiti per ragioni di salute. Ne rimangono quindi 121, tra cui 32 minori e 28 non accompagnati.

Il 9 agosto, per superare lo stallo, i legali della Ong si rivolgono alla magistratura italiana. Al tribunale dei minori di Palermo viene depositato un ricorso per consentire lo sbarco. Intanto, il giorno successivo, vengono tratte in salvo altre 39 persone, che aumentano il numero dei presenti a bordo, che sono adesso oltre 150. Ma il braccio di ferro con il ministero dell’Interno continua. Salvini non concede alcuna autorizzazione allo sbarco, mentre il tribunale dei minori di Palermo riconosce che si starebbe verificando un illegittimo respingimento alla frontiera ed espulsione dei minori stranieri non accompagnati e chiede spiegazioni all’esecutivo.

Il giorno successivo la Ong si rivolge al Tar del Lazio contro il decreto sicurezza bis, fonte normativa che legittimerebbe lo status quo. Il giorno successivo il Tar accoglie il ricorso e sospende il divieto di ingresso nelle acque italiane ma, nonostante questa decisione, all’imbarcazione non viene assegnato un porto di sbarco.

La situazione a bordo si fa difficile. Molte persone vengono fatte sbarcare per motivi medici, molte altre restano a bordo. Il medico della nave ha già denunciato le gravi condizioni di disagio fisico e psichico dei migranti, stipati sull’imbarcazione e fermi da giorni in mare. Ha riferito anche di minori con ustioni, difficoltà di deambulazione, come conseguenza delle violenze subite nei campi di detenzione libici. Ma la tensione sulla nave sfocia anche in atti disperati. Diversi migranti si gettano in mare per raggiungere le coste italiane (Lampedusa), ma vengono raggiunti dai volontari spagnoli e riportati a bordo.

Dopo 19 giorni di stallo, con la nave ferma al largo di Lampedusa, il braccio di ferro si risolve con l’intervento del procuratore di Agrigento. A seguito di un esposto presentato in Procura sale a bordo della Open Arms e decide, viste le condizioni che si trova di fronte, di disporre lo sbarco e il sequestro della nave. L’imbarcazione attracca quindi a Lampedusa con le 83 persone rimaste a bordo. Dalla procura agrigentina l’inchiesta passerà poi, per competenza, al Tribunale dei ministri di Palermo.

