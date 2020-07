Il New York Times: «Microsoft in trattativa per acquistare TikTok». E Trump vuole bannare l’app negli Usa

Microsoft sarebbe in trattativa per acquistare TikTok, l’app cinese di condivisione video. La notizia è rivelata dal New York Times, che spiega di averla appresa da una persona informata dei fatti e che è al corrente dello stato del “dialogo” tra le due compagnie. Il quotidiano americano sottolinea che non è ancora chiaro a quale stato sia la trattativa, ma che un cambio di proprietà potrebbe essere dietro l’angolo.

Al momento TikTok è di proprietà della ByteDance, un’azienda cinese che è valutata 100 miliardi di dollari. La notizia arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Donald Trump sul possibile ban dell’applicazione negli Stati Uniti. L’app, infatti, si inserisce a pieno titolo nella “guerra fredda” tra Cina e Usa: secondo Trump, TikTok sarebbe una minaccia per la sicurezza nazionale.

«Potremmo bannare TikTok», aveva detto venerdì ai giornalisti lo stesso presidente degli States, prima di partire per la Florida. «Ma potremmo prendere in considerazione anche altre mosse. Abbiamo un paio di opzioni. Vedremo cosa succede».

L’amministrazione Trump avrebbe anche valutato – ancora secondo fonti del Nyt – possibili azioni contro ByteDance. Tra queste c’è l’inserimento della società in una cosiddetta “entity list“, che impedirebbe alle aziende straniere di acquistare prodotti e servizi americani senza una licenza speciale.

Fondata nel 2014, TikTok è cresciuta fino a diventare un fenomeno mondiale tra i Social Network. Usata da oltre 800 milioni di persone, è stata acquisita da ByteDance nel 2017. L’app è popolare soprattutto tra gli adolescenti: tra le altre cose, TikTok è stata al centro della missione di boicottaggio del suo comizio a Tulsa da parte dei giovanissimi utenti.

