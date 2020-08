Salvini invita un bambino sul palco del comizio di Milano Marittima: «Puoi togliere la mascherina se vuoi» – Il video

Come un anno fa, quando con il mojito in mano invocò i pieni poteri causando la caduta del governo, anche questo agosto Matteo Salvini ha scelto di passare qualche giorno sulla Riviera romagnola. Non si tratta soltanto di vacanze: il segretario della Lega ha fatto visite in diverse realtà della zona e comizi. Durante uno di questi, a Milano Marittima, Salvini ha invitato sul palco un bambino del pubblico.

Il leader leghista, quando il minore è arrivato al suo fianco, gli ha detto: «Puoi togliere la mascherina se vuoi». Filippo, questo il nome del bambino, gli ha risposto: «Mi piace molto questa mascherina perché è veneta e io sono veneto». Poi, prima che il bambino tornasse tra il pubblico, Salvini lo ha incalzato sul tema della scuola: «Cosa ne pensi del fatto che riapra con orari strani, classi “che non si capisce” e banchi con le rotelle?». «La trovo un’assurdità», ha risposto Filippo.

Video: Agenzia Vista

