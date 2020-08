Esplosioni a Beirut: l’orribile video delle vittime per strada in realtà è di un incidente avvenuto in Brasile

A seguito delle esplosioni avvenute il 4 agosto 2020 a Beirut, in Libano, sono iniziati a circolare alcune notizie, immagini e video falsi. Alle ore 10:04 ora italiana l’utente @Fashkol_AR pubblica un tweet in lingua araba in cui viene riportato un video associato all’esplosione. Ecco la traduzione fornita tramite Google Translate:

Fonte medica libanese: numero di persone uccise in un’esplosione #مرفأ_بيروت Possono variare da 700 a 1.000 persone, la maggior parte civili, compresi i vigili del fuoco e la difesa civile, e il numero di feriti supera i 10.000. Scene orribili dei morti nelle strade e un grande ospedale di #بيروت Non può più ricevere feriti e feriti.

Il video raffigura una strada dove si osservano auto distrutte e diversi cadaveri a pezzi sparsi sull’asfalto. Un video crudo, a dir poco splatter, ma che non riguarda affatto Beirut.

Il video in realtà è stato registrato in Brasile e riguarda un orribile incidente avvenuto domenica notte (2 agosto 2020) nei pressi di São José dos Pinhais nello Stato di Paraná.

Leggi anche: