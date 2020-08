Coronavirus, in Lombardia calano i casi: +71 (ieri erano +76). Un solo decesso (ieri erano 3). Nove persone in terapia intensiva

Il bollettino del 9 agosto

Oggi si registrano +71 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Ieri, invece, erano +76. Rispetto alle 3 vittime registrate ieri, oggi la Regione ne conta solo una per un totale di 16.833 decessi dallo scoppio della pandemia. In terapia intensiva, invece, ci sono 9 persone. Il dato rimane identico a quello di ieri. I dimessi e i guariti sono oggi, 9 agosto, 74.432 . Il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di +6.494 unità per un totale di 1.365.366 tamponi dall’inizio della pandemia. I ricoverati con sintomi nei vari reparti ospedalieri sono 155. Sono poi 5.424 i pazienti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi raggiungono quota 5.588, per un totale di 96.853 casi da inizio emergenza sanitaria.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+20) di cui +12 a Milano città

(+20) di cui +12 a Bergamo (+5)

(+5) Cremona (+1)

(+1) Brescia (+12)

(+12) Mantova (+13)

(+13) Varese (+2)

(+2) Como (+6)

(+6) Monza e Brianza (+6)

(+6) Lodi (+3)

(+3) Sondrio (=0)

(=0) Pavia (+1)

(+1) Lecco (+1)

