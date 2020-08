L’ironia milanese della Signorina Snob: il volto che non dimenticheremo di Franca Valeri – Il video

Forse sarà una delle fortune di recitare per il cinema o per la televisione. Anche se Franca Valeri si è spenta, i suoi personaggi verranno conservati in tutte le pellicole su cui sono stati registrate. Nastri che grazie al digitale ora non devono nemmeno temere l’invecchiamente naturale dell’analogico. Uno di questi personaggi è sicuramente quello della Signorina Snob.

Ipocrita, convinta di conoscere tutte le regole e le tendenze neccessarie per stare in società e con un tono di voce perennemente squillante, con la Signorina Snob Franca Valeri ha voluto portare in scena tutti i paradossi della borghesia milanese. Una maschera che l’attrice contrappone alla signoria Cecioni, l’essatto opposto romano (anche se meno fortunato come successo).

