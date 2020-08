Libano, lasciano quattro ministri: il governo sempre più vicino allo scioglimento

A quasi a una settimana dall’esplosione al porto di Beirut, e sull’onda degli scontri che da giorni infiammano la capitale libanese, quattro ministri hanno presentato le loro dimissioni. Dopo Manal Abdel Samad (Informazione) e Damianos Kattar (Ambiente), anche Marie Claude Najm (Giustizia) e – secondo indiscrezioni non ancora confermate – Zeina Akar (Difesa) hanno annunciato di avere fatto un passo indietro.

Ipotesi dimissioni per l’intero esecutivo

Marie Claude Najm ha dichiarato di aver presentato le sue dimissioni perché «è mia convinzione che restare al potere in queste condizioni, senza un cambiamento fondamentale del sistema, non porterà alle riforme per le quali ci siamo adoperati», ha detto invitando il resto dei membri della maggioranza a fare lo stesso. Stando a quanto riportato da Al Jazeera, si sono dimessi anche nove membri del parlamento.

Ora si aprono diversi scenari sul futuro dell’esecutivo. Se altri tre ministri presenteranno le loro dimissioni, allora il governo sarà costretto allo scioglimento. In un altro scenario – secondo le voci che circolano nelle ultime ore – potrebbe essere l’intero esecutivo a dimettersi. Un incontro dell’intera maggioranza di governo è atteso per oggi pomeriggio.

