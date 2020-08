Coronavirus: 64 migranti positivi all’hostspot a Pozzallo. Nuovi sbarchi a Lampedusa

Nell’isola va a fuoco furgone della società che gestisce il centro d’accoglienza. «Le (non) decisioni adottate stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti», dice Razza chiamando in causa Roma

«Ho appena appreso dai sanitari dell’Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti ospiti dell’hotspot sono risultati positivi al Coronavirus. Tutto questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perché da mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di pesanti sottovalutazioni da parte di Roma». L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, ha affidato a Facebook il proprio sfogo per denunciare la situazione sull’isola e richiamare l’attenzione del governo.

«Le (non) decisioni adottate – prosegue Razza nel suo post – stanno contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra loro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza». Nessuna strumentalizzazione, sottolinea. «Si sta verificando semplicemente quello che avevamo rappresentato da subito alle autorità competenti. Basta. La Sicilia non lo merita!», ha concluso.

Lampedusa: a fuoco furgone società che gestisce l’hotspot

Ma resta anche da monitorare la situazione sull’isola di Lampedusa, dove durante la notte è andato a fuoco un furgone della Nova Facility, la società trevigiana che gestisce il centro d’accoglienza. Si tratta di uno dei mezzi che serve a trasferire i migranti dal porto all’hotspot. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ai rimorchi posteggiati vicino al furgone. L’indagine condotta dai carabinieri dovrà chiarire se si sia trattato di un episodio doloso.

Il furgone andato a fuoco nella notte sull’isola di Lampedusa

Intanto nel primo pomeriggio di oggi sono giunti a Lampedusa altri tre barchini, con a bordo oltre 40 tunisini e qualche libico, soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza nelle acque antistanti l’isola. Otto in totale gli sbarchi oggi. A toccare terra 120 migranti. All’hotspot intanto si è arrivati ad oltre 360 presenze. La Prefettura di Agrigento, anche in considerazione del fatto che il mare è buono, è già al lavoro per varare un piano di trasferimenti.

Foto in copertina: ANSA / FRANCESCO RUTA Foto nel testo: ANSA/ ELIO DESIDERIO

