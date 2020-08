Coronavirus, i nuovi casi sfiorano quota 500, crescono le terapie intensive e preoccupano i focolai diffusi. 10 morti – Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 12 agosto

Oggi 12 agosto sono +476 i casi di Coronavirus in tutta Italia, come comunicato dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ieri, invece, erano stati registrati +412 contagi (il 10 agosto +259 mentre il 9 agosto +463). Gli attualmente positivi sono 13.791, ovvero +230 rispetto a ieri. Oggi la regione con più casi è la Lombardia seguita dal Veneto; ieri invece la Sicilia con +89 casi.

Le vittime sono in totale 35.225: solo oggi +10 morti (ieri +6, il 10 agosto +4 e domenica +2). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +52.658 tamponi (ieri +40.642) per un totale di 7.369.576 dall’inizio del monitoraggio della pandemia. Il numero dei ricoverati è di 779 (-22); in terapia intensiva sono stati segnalati 53 pazienti (ieri 49, quindi +4). In isolamento domiciliare ci sono ancora 12.959 (+248) persone mentre i guariti, in tutto, sono 202.697 (+236).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Questi i dati dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus regione per regione:

