Coronavirus, in Lombardia scendono ancora i contagi: +43 (ieri +61). Stabile il numero dei tamponi. Nessun decesso segnalato

Diminuisce il numero di nuovi casi rilevati anche Milano: +10 in provincia e +3 in città. I ricoverati restano 147, come ieri. In terapia intensiva ci sono 14 persone, una in più di ieri

Il bollettino del 17 agosto

In calo rispetto ai giorni scorsi i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi si registrano +43 casi (6 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologici) contro i +61 di ieri. Nessun decesso invece, a fronte dei +3 di ieri, per un totale di 16.840 persone morte dall’inizio della pandemia nella Regione duramente colpita dal virus. I ricoverati restano 147, come ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 14 persone, una in più di ieri.

I dimessi, oggi 17 agosto, sono 1.321 mentre i guariti 73.927. Stabile il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti +4.174 tamponi contro i +4.882 di ieri per un totale di 1.417.928 tamponi dall’inizio della pandemia. Nella provincia di Milano sono stati registrati +10 nuovi casi mentre in città +3: ieri, invece, rispettivamente +25 e +15.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+10) di cui +3 a Milano città

(+10) di cui +3 a Bergamo (+6)

(+6) Cremona (0)

(0) Brescia (+4)

(+4) Mantova (+1)

(+1) Varese (+6)

(+6) Como (+10)

(+10) Monza e Brianza (+3)

(+3) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (0)

(0) Pavia (+1)

(+1) Lecco (0)

