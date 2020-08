Michelle Obama: «Odio la politica ma tengo all’America. Per questo dico, votate» – Il video

«Se credete che le cose non possano andare peggio di così, fidatevi: non è vero». Il best of del discorso dell’ex first lady alla convention dem

L’ex First Lady Michelle Obama traina il debutto della notte della Convention nazionale democratica del 2020, dando il via a una settimana che culminerà con la nomina dell’ex vice Presidente Joe Biden a candidato ufficiale per le elezioni presidenziali di novembre. Un discorso di oltre 18 minuti – qui il best of – in cui Obama ha definito Biden «un uomo profondamente buono, guidato dalla sua fede», e ha elogiato la sua capacità di affrontare le molteplici crisi che affliggono l’America.

Crisi che, dice Michelle, hanno la loro causa principale nell’attuale inquilino della Casa Bianca (che non l’ha presa bene). «Donald Trump è il presidente sbagliato per il nostro Paese», ha dichiarato l’ex First Lady, vera e propria star dem, anche più del marito Barack. «Ha avuto abbastanza tempo per dimostrare che può fare il suo lavoro, ma è chiaramente al di sopra delle sue possibilità».

