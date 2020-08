Francesco Facchinetti a gamba tesa sul governo: «Fa più vittime il Coronavirus o il lockdown?» – Il video

«Se lo Stato non aiuta i bisognosi, chi tra di loro non muore per il virus rimarrà presto senza soldi», ha detto in un video pubblicato sui social

Peggio essere contagiati dal Coronavirus o restare chiusi in casa, con tutto ciò che ne consegue, a livello economico e non solo? Suona più o meno così la domanda che ha posto a mezzo social Francesco Facchinetti, provocando una lunga scia di polemiche.

«Tanti parlano – dice Facchinetti nel video – ma nessuno fa la domanda giusta: ‘Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?’ Non bisognerebbe scegliere tra queste due cose, non si può giocare con la vita delle persone. Ma se lo Stato non aiuta i bisognosi, purtroppo, chi tra di loro non muore per il virus rimarrà presto senza soldi».

