Viviana Parisi, aveva già tentato il suicidio: si indaga sul perché avesse libertà di movimento nonostante lo stato di salute mentale certificato

Dopo il ritrovamento del corpo del figlio di 4 anni, sulla vicenda di Viviana Parisi continuano a rimanere molti dubbi. Da quell’uscita dall’autostrada a Sant’Agata Militello senza il pagamento del pedaggio al perché la donna – dopo l’incidente nella galleria – abbia deciso di scavalcare un guardrail. Ma negli ultimi giorni una delle piste su cui stanno cercando di far luce gli investigatori, i quali stanno iniziando a escludere l’ipotesi di un omicidio, riguarda i problemi psichici della Dj.

Dalle ultime ricostruzioni è emerso come la donna avesse tentato il suicidio a fine giugno. E il 3 agosto, quando ha lasciato casa con il piccolo Gioele, pare avesse voluto riprovarci. Ma – secondo gli inquirenti – l’incidente in autostrada le avrebbe fatto cambiare idea scombinando i suoi piani. Viviana Parisi – riporta il Corriere – soffriva di paranoia e crisi mistiche. Il tutto riportato in due certificati rilasciati dall’ospedale Barcellona Pozzo di Gotto. Documenti che sono stati ritrovati nel cruscotto della sua Opel Corsa.

Dopo il tamponamento in galleria la donna in preda al panico sarebbe scappata e avrebbe ucciso il piccolo: questa una delle ipotesi sul tavolo degli investigatori. Poi avrebbe camminato per centinaia di metri e si sarebbe tolta la vita buttandosi dal traliccio dell’Enel.

Ma quello su cui stanno indagando gli inquirenti, come riporta il Corriere, mentre comincia ad essere più chiara la dinamica di quel 3 agosto, sono le condizioni familiari e lo stato di salute di Parisi: perché la donna non era sotto osservazione ma aveva invece libertà di movimento, insieme al figlio, nonostante i suoi problemi certificati di salute mentale?

Intanto, il procuratore di Patti rinnova il suo appello ai testimoni affinché si facciano avanti: «Riteniamo di aver ricostruito cosa abbia fatto Viviana prima di arrivare nella galleria dell’autostrada, ma chiunque l’abbia vista a Sant’Agata di Militello ci fornisca indicazioni», ha detto Angelo Cavallo in un colloquio con Repubblica.

