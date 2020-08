Coronavirus, dentro il laboratorio dello Spallanzani dove si sperimenta il vaccino – Il video

Al via la sperimentazione sull’uomo del vaccino anti-Covid “made in Italy”

Al via la sperimentazione sull’uomo del vaccino anti-Covid “made in Italy” allo Spallanzani di Roma. Inoculata stamattina la dose al primo volontario. Presenti all’avvio dei test il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato e i vertici dell’Istituto per le malattie infettive della Capitale, eccellenza nella lotta al nuovo Coronavirus.

Immagini: Agenzia Vista

Editing Video: Vincenzo Monaco

