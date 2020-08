Coronavirus, i contagi a quota +878 (ieri 953), con 25mila tamponi in più. Ancora 4 vittime. Lazio e Campania in testa per numero di nuovi casi – Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 25 agosto

Scende ancora, per il secondo giorno di fila, il dato relativo ai nuovi casi positivi. Oggi le nuove infezioni sono +878, ieri erano +953, due giorni fa +1210. I casi totali di Coronavirus, in Italia, hanno raggiunto la cifra di 261.174. L’incremento nel numero di test processati, come si apprende dal bollettino della Protezione Civile, è pari a +26.400: oggi i tamponi analizzati sono stati 72.341, ieri 45.914 e due giorni fa 67.371.

I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati +4, facendo arrivare il computo totale delle vittime dell’epidemia in Italia a 35.445. Le persone che hanno superato la malattia nel Paese, ad oggi, sono state 206.015. Si trovano ricoverate in ospedale con sintomi meno severi 1.058 persone (ieri erano 1.045). In terapia intensiva sono ricoverati 66 pazienti (ieri erano 65). In isolamento domiciliare ci sono 18.590 cittadini per un totale di persone attualmente positive pari a 19.714.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

