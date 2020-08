Coronavirus, +1.411 casi: nuovo record da maggio. Cinque le vittime. Nessuna Regione a zero contagi – Il bollettino della Protezione Civile

In calo le terapie intensive. Altri 94mila tamponi nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 27 agosto

Continua l’incremento di contagi da Coronavirus in Italia. Dopo il +1.367 registrato ieri oggi si contano 1.411 nuovi casi per un totale che ha raggiunto quota 263.959. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile il numero di vittime è invece di 5, ieri erano state 13. Il bilancio totale dei decessi è di 35.463. Il dato sui tamponi registra invece un aumento con più di 94mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Numero in linea con il +93.529 di ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 67, in calo di due unità rispetto al dato di ieri. I ricoveri totali ospedalieri sono invece di 1.131, ieri erano 1.055. Il numero dei pazienti ancora positivi e quindi contagiosi è invece salito a 21.932, ieri il dato era di 20.753. Le regioni più colpite sono Lombardia (+286), Emilia Romagna (+171) e Lazio (+152).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche: Vincenzo Monaco

Leggi anche: