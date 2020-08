Coronavirus, i nuovi contagi tornano sotto i mille: +953 (ieri 1.210), ma con circa 20mila tamponi in meno. Aumentano i morti (+4) e scendono le terapie intensive (-4) – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 24 agosto

Scendono sotto i mille i nuovi casi registrati nell’arco di 24 ore di contagio da Coronavirus. Secondo il bollettino della Protezione civile del 24 agosto sono 953 i nuovi contagi monitorati nel nostro paese da ieri, quando invece il dato era di 1210. Torna a diminuire il dato delle vittime, +4 quando ieri erano +7, due giorni fa +3. Il totale dei decessi collegati a SARS COV-2 è di 35.441 persone. I tamponi fatti da ieri sono 45.914 – in diminuzione rispetto ai 67.371 di ieri.

Sono 19.195 le persone ad oggi attualmente positive – ieri erano è 18.438. Ci sono in terapia intensiva al momento 65 persone, quattro in meno di ieri ma una in più rispetto a due giorni fa. Aumentano i ricoverati con sintomi, oggi 1.045 mentre ieri erano stati 971 e due giorni fa 924. Dall’inizio dell’emergenza sono state dimesse 205.662 persone, (222 in più rispetto a ieri). Veneto, Emilia Romagna e Campania guidano oggi l’elenco delle regioni per nuovi casi, con 116 contagi nelle ultime 24 ore a testa.

