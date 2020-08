Trump alla convention Usa 2020: «I dem vogliono rubare le elezioni». E intanto scatta un’indagine sulla sua organizzazione

«Vogliono rubare le elezioni. Se Biden fosse eletto, la Cina controllerà il Paese. L’unico modo in cui possono vincere è se le elezioni sono truccate». Donald Trump non si risparmia e spara tutte le cartucce a sua disposizione durante la convention repubblicana di Charlotte, in North Carolina, in cui si è presentato a sorpresa. «Mi dispiace moltissimo per l’assenza del pubblico», ha detto nel discorso di inaugurazione. «Eravamo pronti a ospitare 19mila persone ma a causa del lockdown non è stato possibile». I presenti si sono alzati in piedi per una standing ovation, mentre i delegati urlavano: «Altri 4 anni!».

Tra una dichiarazione e l’altra, spiccano le frasi di The Donald in cui ricorda che è stato lui a sconfiggere l’Isis: «Abbiamo ucciso i peggiori terroristi del mondo. L’altra volta il presidente iracheno mi ha detto che io personalmente ho sconfitto l’Isis. Perché, ha detto, prima che arrivassi io c’era il caos in Siria e in Iraq. Gli ho detto di raccontarlo ai nostri media». La convention repubblicana segue quella democratica della scorsa settimana che ha visto Joe Biden candidato alle elezioni presidenziali Usa 2020.

Trump ottiene la nomination

Parallelamente a quanto accaduto alla convention, Donald Trump ha conquistato la nomination presidenziale repubblicana, raggiungendo la soglia dei 1.276 delegati necessaria per correre il 3 novembre per la Casa Bianca. Intanto la procuratrice di New York Letitia James ha aperto un’indagine sulla Trump Organization, col sospetto di aver gonfiato il valore degli asset per ottenere dei prestiti. Donald Trump Junior, primogenito del presidente, si sarebbe inoltre rifiutato di consegnare i documenti richiesti e di farsi interrogare dagli inquirenti.

