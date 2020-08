De Luca ha augurato a Briatore di guarire dalla sua «prostatite ai polmoni» – Il video

Il riferimento, chiaro, è alle prime dichiarazioni dell’imprenditore, quando diceva di non essere stato ricoverato al S. Raffaele per il Coronavirus

Una stilettata, nello stile a cui ci ha abituati il governatore della Campania Vincenzo De Luca. «Inviamo un augurio affettuoso intanto a Flavio Briatore che si sta curando come lui ha detto per una prostatite ai polmoni. Auguri affettuosi». In una diretta Facebook De Luca si è rivolto così a Flavio Briatore volendo ricordare le prime ricostruzioni dopo il ricovero al S. Raffaele, quando lo stesso imprenditore diceva che si era rivolto all’ospedale per curare una prostatite. Briatore, come noto, è stato trovato positivo al Coronavirus.

Il governatore ha concluso il suo messaggio con una raccomandazione: «I migliori auguri di pronto ristabilimento e un invito sommesso, ad essere prudente, a non farle il fenomeno. Perché parliamo di cose serie e pericolose». L’ospedale S. Raffaele ha spiegato che Briatore verrà dimesso nella giornata di domani, visto che le sue condizioni gli consentono «di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus».

