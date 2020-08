Una barca con decine di migranti prende fuoco ed esplode al largo di Crotone: si temono vittime

Un’imbarcazione con decine di migranti a bordo ha preso fuoco a largo della costa crotonese. Il fatto sarebbe avvenuto mentre erano in corso le operazioni di trasferimento sulle unità navali della Capitaneria di Porto, per cause ancora da accertare.

Mentre proseguono le azioni di recupero delle persone in mare, le autorità non escludono che ci possano essere vittime. Finora sono 6 i migranti che risultano dispersi in seguito all’incidente. Due i finanzieri che, assistendo l’imbarcazione, sono invece rimasti feriti. Secondo quanto i soccorritori hanno riportato ad Ansa, i due militari sono stati affidati alle cure del 118. Uno dei due avrebbe una gamba rotta, l’altro avrebbe riscontrato ustioni.

Dal Suem 118 di Crotone, secondo quanto riferisce il quotidiano locale Il Crotonese, si parla di diversi feriti con ustioni. Il porto di Le Castella è quello più vicino alla zona dell’incidente dove, oltre le diverse ambulanze, è arrivato anche l’elisoccorso.

Tre giorni fa erano sbarcati al Porto di Crotone altri 61 migranti, tra cui due donne e 10 minori. Intercettate al largo delle coste calabresi dalla motovedetta della Guardia Costiera, le persone soccorse, provenienti in gran parte da Iran, Turchia ed Egitto, erano state trasferite, tutte in buona salute, nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto e sottoposte a tampone.

