Esplosione su una barca con 23 migranti: la colonna di fumo vista dalla costa – Il video

Il 30 agosto a Crotone, in Calabria, un’imbarcazione con a bordo 23 migranti ha preso fuoco a seguito di un incendio che sarebbe divampato a bordo. Per ora sono stati recuperati quattro corpi senza vita, tra cui una donna, ma continuano le ricerche per due persone disperse che si trovavano sull’imbarcazione.

In questo video, dell’emittente locale Il Crotonese, si vede chiaramente la colonna di fumo nero che si alza dall’imbarcazione. Colonna di fumo che è visibile dalla spiaggia di Praialonga, situata a circa 30 chilometri da Crotone, e dalle spiagge limitrofe a Le Castella, sul Mar Ionio.

Video source: IlCrotoneseTV

