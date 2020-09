Coronavirus, i negazionisti italiani in piazza: «Siamo il popolo» – Video

Dopo Berlino e Londra, il popolo dei negazionisti del Coronavirus, dei no mask e no distanziamento (abbracciamoci!) scende in piazza a Roma, a Bocca della Verità. La manifestazione è iniziata intorno alle 16.

A darsi appuntamento oggi sono i no-vax (la stessa location, ripiego dopo l’iniziale e naufragata individuazione della ben più ampia piazza del Popolo, è luogo di raduni del passato di detrattori dei vaccini), No 5G, sovranisti, l’estrema destra di Forza Nuova, i gilet arancioni (alcuni: l’ex generale Antonio Pappalardo ha detto che in piazza con Forza Nuova lui non ci va, così come hanno smentito qualsiasi partecipazione i pur annunciati Povia, Vittorio Sgarbi, Diego Fusaro), i complottisti di QAnon, certi che le élite rapiscano i bambini per torturarli ed estrarre da loro una sostanza fondamentale al mantenimento del potere, le mamme in lotta contro la dittatura sanitaria.

A Berlino erano 18mila. A Parigi e Londra poche centinaia di persone. E qui? Giuliano Castellino assicura che i partecipanti saranno «un’immensità, anche se i media nasconderanno il numero reale, come è accaduto a Berlino». In realtà a inizio manifestazione la piazza è piena a metà: a occhio si contano circa 3mila persone.

«Siamo il popolo delle mamme, liberate i nostri bambini dalla dittatura sanitaria», urla una signora dal palco. E continua: «Questo governo sta distruggendo l’umanità della gente».

Una manifestante – racconta di venire da Napoli e l’accento lo confermerebbe – porta un cartello con i nomi di coloro che hanno avuto il coraggio di essere liberi e di parlare contro il pensiero unico. La pandemia, spiega, non esiste. I morti e le bare di Bergamo? «Macchè, le tv ci hanno fatto vedere i morti di un vecchio naufragio a Lampedusa». Quando le facciamo notare che dietro ai mezzi militari non c’è né mare, né isola, ma un cimitero monumentale, lei risponde: «Messo ad arte». Per poi aggiungere: «Ma poi è inutile che io parli con lei. So già che mi farà domande tendenziose».

Il motto è «Tamponatevi il culo», ma in piazza c’è anche chi alla pandemia ci crede e vuole essere intervistata a distanza. E allora che ci fanno qui? «Perché non è possibile che in caso di sospetto Covid mio figlio venga isolato in una stanza. A quel punto è infetta tutta la classe, vanno tutti in quarantena», spiega un’insegnante di Piombino, tra le poche ad avere una mascherina e a rispettare il distanziamento.

Si grida “ Libertà libertà” e “Criminali”, diretto al governo. Ma non ce l’hanno solo con quello italiano: è tutta una mossa del Governo Unico Mondiale per “cinesizzare” l’Italia, spiegano. «La sua mascherina dimostra che ci sono italiani disposti a rinunciare alla libertà», dicono. Guai a dire che ci sono fascisti in piazza poi. «Io sono di Forza Nuova e quindi? Vedi bandiere? Fossimo stati comunisti, non avresti potuto fare le domande che stai facendo».

