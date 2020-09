Coronavirus. La foto bufala di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele con la maschera per l’ossigeno

Il 4 settembre 2020 la pagina Facebook Travaglio fans club, seguita da 88 mila sostenitori del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, pubblica una foto di Silvio Berlusconi positivo al nuovo Coronavirus e ricoverato al San Raffaele di Milano. L’unica cosa certa è il ricovero dell’ex Premier, mentre la foto è una bufala!

«Silvio Berlusconi ricoverato a Milano: per l’ex premier tracce di una polmonite bilaterale», scrivono nel post i gestori della pagina creata l’8 marzo del 2019. Viene linkato un articolo di Open, che nulla ha a che vedere con la foto falsa presente nel post.

La foto reale è quella di Claudio Migliavacca, pubblicata a marzo 2020 da diversi siti milanesi come il Giornaledeinavigli.it per raccontare la sua esperienza con la Covid-19. Come possiamo ben notare, si tratta di un palese fotomontaggio per far credere che Silvio Berlusconi sia in condizioni tali da dover usufruire della maschera per l’ossigeno.

Il post della pagina Facebook dei sostenitori di Marco Travaglio risale al 4 settembre 2020 alle ore 13:03, ma il fotomontaggio circolava già prima su Twitter e diffusa negli ambienti dei sostenitori del Movimento 5 Stelle:

