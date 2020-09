Ultimatum della Germania al Cremlino per l’avvelenamento di Navalny: «Se la Russia non risponde, sanzioni dall’Ue»

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha lanciato un ultimatum alla Russia perché fornisca nei prossimi giorni spiegazioni sull’avvelenamento dell’avvocato attivista Alexei Navalny. In caso contrario, la Germania, attualmente alla presidenza dell’Ue, avvierà le discussioni per possibili sanzioni contro Mosca. In un’intervista al quotidiano Bild, Maas per la prima volta ha parlato del coinvolgimento diretto di Mosca nell’avvelenamento di Navalny, dopo averlo comunicato all’ambasciatore russo: «Ci sono diversi indizi in quesa direzione, motivo per cui la parte russa ora deve rispondere. Fissare ultimatum non aiuta nessuno – ha chiarito Maas – ma se nei prossimi giorni la parte russa non aiuta a chiarire cosa è successo allora dovremo discutere una risposta con i nostri partner».

Gli elementi a disposizione del governo tedesco partono dalle diagnosi dei medici che hanno preso in cura Navalny, che hanno stabilito in modo «inequivocabile» l’avvelenamento. E poi c’è l’analisi della sostanza trovata nel corpo dell’attivista oppositore del Cremlino: «La sostanza mortale con cui è stato avvelenato Navalny era in passato in possesso delle autorità russe», ha aggiunto Maas. Si tratta di un agente nervino del tipo Novichok, progetto in epoca sovietica per scopi militari.

