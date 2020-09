Coronavirus, in Lombardia raddoppiano i morti: +6 (ieri +3). Quasi dimezzati i nuovi contagi (+109), ma con 3mila tamponi in meno

In calo anche il dato relativo ai ricoveri, con sei posti in meno occupati rispetto a ieri. La provincia più colpita della regione è ancora Milano, con 47 nuove infezioni

Il bollettino del 7 settembre

Crolla il dato relativo ai nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia: sono 109, a fronte dei 198 di ieri. La diminuzione dei casi positivi, di cui 17 sono debolmente positivi e 10 rintracciati a seguito di test sierologici, è influenzata dal numero di tamponi che, come ogni lunedì, è contenuto: sono 9.088 i test analizzati, mentre il giorno precedente erano 12.117. Nelle ultime 24 ore sono morte 6 persone affette da Covid-19 (ieri erano 3), per un totale di decessi che raggiunge quota 16.886.

Sono invece 76.818 i pazienti che hanno superato la malattia, di cui 75.489 guariti e 1.329 dimessi oggi. I ricoveri ordinari, il 7 settembre, risultano essere 242, meno 6 rispetto a ieri. Aumentano di un’unità le terapie intensive occupate, per un totale di pazienti in condizioni gravi pari a 26. La provincia più colpita dall’epidemia è Milano, con 47 nuovi casi registrati nell’ultimo bollettino della Regione.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+47) di cui +27 a Milano città

(+47) di cui +27 a Brescia (+14)

(+14) Como (=0)

(=0) Monza e Brianza (+19)

(+19) Bergamo (+12)

(+12) Mantova (=0)

(=0) Pavia (+1)

(+1) Varese (+1)

(+1) Lecco (+2)

(+2) Cremona (+3)

(+3) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (=0)

Foto in copertina: ANSA/Mourad Balti Touati

