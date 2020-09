Marina Berlusconi positiva al Coronavirus

Marina Berlusconi è risultata positiva al Coronavirus, dopo che anche suo padre Silvio e i fratelli Luigi e Barbara sono stati contagiati nei giorni scorsi. La positività di Marina Berlusconi è emersa dopo il tampone effettuato nel fine settimana, l’ultimo dopo una serie risultati negativi. La notizia, riporta l’Ansa, trova conferme anche in ambienti del gruppo Fininvest. La presidente di Mondadori comunque starebbe bene, continuando a lavorare al telefono ma in isolamento.

La quarantena per Marina Berlusconi era già cominciata lo scorso mercoledì, quando era risultato positivo suo padre Silvio. La manager si trova isolata nella sua abitazione. Non è ancora chiaro se anche suo marito e i suoi due figli siano risultati positivi. Le loro condizioni comunque sarebbero buone.

Quarta notte al San Raffaele

Per Silvio Berlusconi è trascorsa un’altra notte «tranquilla» al san Raffaele di Milano, dove è ricoverato per un principio di polmonite legata all’infezione da Coronavirus. Ieri il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, ha confermato il «cauto ottimismo» sulla ripresa dell’ex premier, descrivendo però il momento come una «fase delicata». Il prossimo bollettino medico è previsto per le 16 dall’ospedale milanese.

