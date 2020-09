«Giustizia per Willy», la fiaccolata per il 21enne pestato e ucciso a Colleferro – Le immagini

«Giustizia per Willy». Così recita lo striscione in testa al corteo che questa sera ha sfilato per le vie di Paliano per ricordare Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso di botte a Colleferro, nella notte tra sabato e domenica, per aver difeso un amico. Sei rintocchi delle campane della Chiesa hanno dato il via alla fiaccolata nel paesino del Frusinate in cui viveva il ragazzo. Centinaia le persone presenti con mascherina sul volto e una t-shirt bianca con impressa la scritta «Ciao Willy». Tra loro, abitanti del posto ma anche molte persone provenienti dai paesini circostanti.

La fiaccolata in ricordo di Willy a Paliano | ANSA/MASSIMO PERCOSSI

