Coronavirus, positivo il presidente del Napoli De Laurentiis. «Alla riunione di Serie A con sintomi ma senza mascherina»

Aurelio De Laurentiis sarebbe positivo al Coronavirus. A riferirlo è Fanpage, dopo che la Repubblica aveva scritto che un presidente di Serie A il 9 settembre ha partecipato all’Assemblea di Lega nonostante avesse sintomi da Covid-19. Stando a quanto riportato da Fanpage, che cita Il Napolista (sito vicino al club azzurro), il presidente del Napoli sarebbe sintomatico.

Non solo: nei giorni scorsi sarebbe stato trovato positivo alla Covid-19 anche un dirigente del club partenopeo, al pari di un altro componente del nucleo familiare di De Laurentiis. Negli ultimi mesi, il numero uno del Napoli era stato colpito da una forte polmonite.

Secondo le precedenti indiscrezioni riportate da Repubblica (che non aveva fatto nomi), il presidente di Serie A in questione era sintomatico da diversi giorni. Nonostante questo, si sarebbe presentato alla riunione di Lega e non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata. Il presidente era in attesa dei risultati del tampone: soltanto una volta giunto l’esito, avrebbe informato gli altri partecipanti.

