Il video degli studenti che giocano all’autoscontro con i banchi a rotelle non è del 2020

Sta circolando un video in cui alcuni giovani starebbero giocando con i noti banchi a rotelle che il Governo e la ministra Lucia Azzolina hanno introdotto nelle scuole, a seguito dell’emergenza Covid-19. Secondo gli utenti che lo stanno condividendo, sarebbe la dimostrazione della inadeguatezza dei nuovi arredi forniti dal ministero. I banchi, fin dai primissimi giorni di utilizzo a scuola, permetterebbero di violare i distanziamenti e le norme di sicurezza previste per il contenimento del virus.

Il post Facebook (rimosso) della militante di Fratelli d’Italia Francesca Lorenzi.

«E questo è solo il primo giorno….. complimenti ministro» scrive Francesca Lorenzi, militante di Fratelli d’Italia intervistata nel 2019 da Le Iene. Il video però non sarebbe del 2020, ma di qualche anno fa.

L’originale è stato pubblicato dall’account Tik Tok di Emilio Abagnale (@emilio_abagnale99) il 14 settembre 2020, ma lo stesso Emilio chiarisce nei commenti che il video risale al 2017:

Emilio: «Anno 2017 comunque» Antgra: «In che senso? Esistevano già questi banchi?» Emilio: «Si»

A pubblicare il video è stato anche Enzuccio (@realenzuccio) su Instagram attraverso le sue stories, dove riporta anche una chat con l’autore del video (che parla del 2016):

Enzuccio aveva pubblicato il video per rispondere all’utente Mirko Cisco (@mirkocisco), 26enne e volto di SportItalia che pare essere anche lui ripreso nel filmato (somiglia molto al ragazzo con gli occhiali nella sedia arancione).

Il commento di Enzuccio al video Tik Tok.

Siccome la pubblicazione aveva ottenuto reazioni scomposte nei confronti di Mirko Cisco, considerato uno studente del 2020, Enzuccio ha condiviso le chat dell’autore del video riportando la data delle riprese. Sempre dalle stories, ecco un altro screenshot dove è citata la data del video: 21 settembre 2017 (non 2016) alle ore 9:01 del mattino.

Non sono prodotti recenti ideati per il distanziamento nelle scuole a seguito dell’emergenza Covid-19? Le sedie a 6 rotelle presenti nel video paiono essere il modello EduSeat1 della Wacebo Europe di via Gianluigi Bonelli a Roma, di cui si trova una scheda tecnica datata 2017 sul sito del produttore. Un prodotto che è già in commercio da anni e da tempo venduto in Italia.

Il modello è in dotazione in diverse scuole italiane, come l’I.T.E. Matteucci di Forlì, secondo quanto riporta la pagina Facebook di Wacedo in un post del 2019:

Anche Matteo Salvini, a breve distanza dal post di Francesca Lorenzi, ha condiviso il video sul suo profilo Instagram criticando erroneamente la ministra Azzolina e facendo intendere che il video sia recente:

