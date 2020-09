«Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé», preso l’autore del post su Willy: era in un albergo

Pensavano che fosse impossibile scovarlo, tirando in ballo scuse da tecnici informatici tra «IP oscurati» e quant’altro, ma la Polizia Postale è riuscita a prendere il fantomatico «Manlio Germano», o meglio il titolare dell’account Facebook che aveva pubblicato l’orribile post dove festeggiava l’omicidio di Willy Duarte: «Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé».

Napoletano di nascita, residente a Treviso, non era affatto uno sprovveduto. Studente universitario, esperto di informatica, aveva cercato di nascondersi cercando di depistare le eventuali indagini a Latina verso un indirizzo fittizio, collegandosi ad un provider in Bulgaria e in Indonesia, ma nulla da fare: la Postale lo ha scovato in un albergo del capoluogo Toscano, a Firenze.

Nell’ultimo post Facebook dell’account «Manlio Germano» aveva annunciato querela contro chi aveva divulgato «le sue foto», ma alla fine il giovane studente dovrà rispondere per i reati contestati, tra questi istigazione a delinquere aggravata dall’odio razziale, dove potrebbe essere punito fino a 8 anni di carcere.

