Coronavirus, il contagio corre in Europa: boom di nuovi casi dalla Francia alla Germania

Oltralpe superata quota 13.400. Impennata anche in Regno Unito. Mentre in Spagna 850mila persone si preparano a tornare in lockdown

Non accenna a placarsi l’ondata di contagi da Coronavirus in Europa. Il trend è allarmante, soprattutto in Francia dove oggi, 19 settembre, sono stati registrati 13.498 nuovi casi. Per il secondo giorno consecutivo è stata superata la soglia dei 13.000 nuovi contagi, quasi 300 in più rispetto al bilancio precedente. Cinquantotto i nuovi focolai segnalati.

Situazione in peggioramento anche nel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.422 i nuovi contagi, 100 in più rispetto al giorno precedente. Si tratta di un record dall’8 maggio, come riporta il Guardian. Il bilancio complessivo è di oltre 390 mila casi. Le nuove vittime sono 27, 41.759 in totale.

In Germania l’istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch ha registrato nelle ultime 24 ore quasi 2.300 nuove infezioni, la cifra più alta dal 24 aprile. Il dato va preso con le molle, perché il paese sta effettuando il doppio dei test rispetto a quel periodo, ma l’allerta è alta in due dei più grandi Lander, il Nord Reno-Westfalia e la Baviera.

In Spagna la settimana prossima scatteranno misure draconiane. Oltre 850mila persone rientreranno in lockdown in 37 distretti sanitari della regione di Madrid, che è l’area del paese dove il Covid-19 è tornato con più forza. I residenti potranno lasciare la loro zona solo per andare al lavoro, a scuola o per assistenza sanitaria. Gli incontri sociali saranno limitati a sei persone, i parchi pubblici saranno chiusi e le attività commerciali dovranno abbassare la saracinesca entro le 22.

