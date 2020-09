Coronavirus, record di decessi in Argentina. Trump: «Covid-19? Colpisce solo gli anziani»

Argentina

Record di decessi da Coronavirus in Argentina: 429 in 24 ore, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Il bilancio totale delle vittime sale così a 13.482. Contagiate in tutto 640.134 persone, di cui 508.563 guarite. La regione di Buenos Aires è quella con il maggior numero di casi ma nella capitale il contagio sembra rallentare, con solo 678 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In città stanno riaprendo gli esercizi all’aperto e i cantieri, mentre le lezioni rimangono sospese a tutti i livelli di istruzione.

In Argentina dal 20 marzo sono in vigore misure di contenimento, modulate a seconda della regione. Nonostante le cifre elevate, centinaia di persone hanno manifestato, senza rispettare il distanziamento sociale, contro le misure sanitarie del governo di Alberto Fernandez, chiedendo la fine delle restrizioni. Gli ospedali nel Paese sono al limite delle capacità.

Usa

Polemiche negli Usa per le parole del presidente Donald Trump, che nel corso di un comizio a Swanton, in Ohio, ha detto che il Coronavirus «virtualmente» non colpisce i giovani. «Ora sappiamo che colpisce le persone anziane . Anziani con problemi di cuore e altri problemi. Se hanno altri problemi, questo è ciò che colpisce veramente. Questo è tutto», ha detto Trump.

«In alcuni Stati nessuno è giovane – ha aggiunto il presidente statunitense, non nuovo a dichiarazioni scientificamente false sul tema -. I giovani hanno un sistema immunitario forte. Tanto di cappello, perché hanno un sistema immunitario dannatamente forte. Non colpisce praticamente nessuno. Aprite le vostre scuole».

Nel Paese sono quasi 200mila le vittime della Covid-19

Attualmente sono 199.512 le vittime di Coronavirus negli Stati Uniti, secondo i dati in continuo aggiornamento della Johns Hopkins University. Il numero totale di casi nel Paese ha toccato quota 6.805.629. Con questi numeri gli Usa rimangono il Paese più colpito al mondo dal virus.

