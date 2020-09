Conte punta a rottamare Quota 100. Salvini attacca: «Tornare alla Fornero? La Lega non lo permetterà»

«Non è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100». Bastano queste parole di Giuseppe Conte dette sul palco del Festival dell’Economia di Trento per sollevare applausi e critiche feroci. Il presidente del Consiglio non ha specificato molto su cosa succederà al piano pensionistico varata dal suo primo governo, sostenuto da Lega e 5 Stelle. «Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale».

Immediata la replica dell’ex alleato Matteo Salvini: «Vogliono tornare alla Legge Fornero!?!?! La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani». Rilancia invece Matteo Renzi: «L’abolizione di Quota 100 è una svolta importante. Dopo aver cambiato linea in Europa, torniamo alla serietà sulle pensioni rimediando ancora ai danni del governo populista. Prossimo obiettivo: il Mes».

