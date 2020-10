Coronavirus, alla Camera manca per due volte il numero legale sulla risoluzione di maggioranza. E le opposizioni esultano – Il video

Incidente alla Camera per i partiti che sostengono il governo Conte. Al momento di approvare la risoluzione sulle prossime mosse per gestire la pandemia da Coronavirus, infatti, il centrodestra non ha partecipato al voto, lasciando l’onere di garantire il numero legale ai soli gruppi di maggioranza: Pd, M5s, Liberi e uguali e Italia viva. Ma a causa delle tante assenze, il numero legale è venuto a mancare per due volte consecutive, rendendo necessario il rinvio a domani.

Quando il numero legale è mancato per la prima volta, le opposizioni hanno festeggiato con un boato da stadio e lunghi applausi. Il vice presidente della Camera, Ettore Rosato, che guidava i lavori dell’Aula, ha sospeso la seduta e ha richiamato i colleghi per il loro comportamento: «Non c’è mai niente da festeggiare quando manca il numero legale». Alla ripresa dei lavori, che non è stata risolutiva e ha determinato l’ulteriore rinvio, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha ammesso che «la mancanza del numero legale è un problema politico della maggioranza». Però, ha aggiunto, «bisogna verificare le assenza causa Covid. Ci sono persone rimaste a casa su richiesta dei questori».

Al Senato tutto è filato liscio: la risoluzione è stata approvata con 138 voti favorevoli, due contrari e 12 astenuti. Ma l’incidente di percorso accaduto a Montecitorio rischia di ripercuotersi sul Consiglio dei ministri in programma nella serata di oggi, chiamato a prorogare lo stato d’emergenza e ad approvare il nuovo decreto legge anti-Coronavirus. Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma è probabile che il governo finirà per riunirsi il 7 ottobre.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

