«Signor vice presidente, sto parlando io!». La lezione di Kamala Harris contro il mansplaining – Il video

Kamala Harris ha impedito al vice presidente Mike Pence di interromperla continuamente mentre a stava criticando la risposta dell’amministrazione Trump alla pandemia di Coronavirus. Per molti spettatori e utenti, la reazione ferma della candidata democratica alla vicepresidenza è stata una dimostrazione pratica di come evitare il cosiddetto mansplaining, la pratica paternalistica di “spiegare le cose” alle donne, dando per scontato una scarsa conoscenza del tema.

Pence guida la task force appositamente creata dalla Casa Bianca e durante il dibattito Harris lo ha accusato di aver “coperto” il presidente Trump, il quale già il 28 gennaio era consapevole della gravità della situazione sebbene in pubblico cercasse di minimizzare. Pence si sarebbe comportato così perché Trump «voleva che la gente rimanesse calma». Quando Pence ha tentato di replicare senza attendere il suo turno, Harris lo ha fulminato: «Signor vice presidente, sto parlando io!».

Video: Msnbc / YouTube

